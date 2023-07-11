Виногоров Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Виногорова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Чеснокова (Виногорова) Галина Павловна
Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Мария Игнатьевна
Смерть
1948