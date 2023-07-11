Виногоров Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногоров Павел Иванович

Виногоров Павел Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1900

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Виногоров Иван Семёнович

Мать: Виногорова Дарья Евграфовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова (Виногорова) Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Виногоров Пётр Павлович

Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Мария Игнатьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Виногорова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Мария Игнатьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Чеснокова (Виногорова) Галина Павловна

Мать ребёнка: Виногорова (Виногорова) Мария Игнатьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1948
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.