Виногорова (Виногорова) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Виногорова) Мария Игнатьевна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1926

Сын: Виногоров Пётр Павлович

Отец ребёнка: Виногоров Павел Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Виногорова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Виногоров Павел Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Чеснокова Галина Павловна

Отец ребёнка: Виногоров Павел Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Павел Иванович

Смерть
1943
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл