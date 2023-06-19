Виногорова (Виногорова) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Виногоров Павел Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Виногорова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Виногоров Павел Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Чеснокова Галина Павловна
Отец ребёнка: Виногоров Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943