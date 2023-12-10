Тимофеева (Купцова) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1895
Дата смерти07.11.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1895
Отец: Купцов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.08.1913
Дочь: Кондратьева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Васильевич
Село Державино Лаишевский район Татарской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева-Букша-Кострова Вера Фёдоровна
Смерть
07.11.1980