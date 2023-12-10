Тимофеева (Купцова) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Купцова) Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1895

Дата смерти

07.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1895

Отец: Купцов Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1913

Дочь: Кондратьева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Васильевич

Село Державино Лаишевский район Татарской ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева-Букша-Кострова Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
07.11.1980
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