Тимофеева-Букша-Кострова Вера Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
03.10.1946
Дочь: Букша Раиса Борисовна
Отец ребёнка: Букша Борис Адольфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костров Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Букша Олег Борисович
Отец ребёнка: Букша Борис Адольфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно