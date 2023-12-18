Тимофеева-Букша-Кострова Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева-Букша-Кострова Вера Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тимофеева Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1946

Дочь: Букша Раиса Борисовна

Отец ребёнка: Букша Борис Адольфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Костров Фёдор Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букша Олег Борисович

Отец ребёнка: Букша Борис Адольфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костров Фёдор Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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