Кондратьева Мария Фёдоровна
Место рожденияСело Державино Лаишевский район Татарской ССР
Дата рождения08.08.1913
Дата смерти07.11.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1913
Село Державино Лаишевский район Татарской ССР
Рождение ребёнка
09.09.1934
Дочь: Давыдова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Кондратьев Михаил Константинович
с. Лаишево Татрской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1981