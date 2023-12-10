Кондратьева Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Мария Фёдоровна

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Место рождения

Село Державино Лаишевский район Татарской ССР

Дата рождения

08.08.1913

Дата смерти

07.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1913

Отец: Тимофеев Фёдор Васильевич

Мать: Тимофеева Наталия Ивановна

Село Державино Лаишевский район Татарской ССР
Рождение ребёнка
09.09.1934

Дочь: Давыдова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Кондратьев Михаил Константинович

с. Лаишево Татрской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Михаил Константинович

Смерть
07.11.1981
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