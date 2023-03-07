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Горшенинъ Захаръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.09.1787

Дата смерти

29.11.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1787

Отец: Горшенинъ Максимъ

Мать: Горшенина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1807

Жена: Горшенина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1809

Сын: Горшенинъ Николай

Мать ребёнка: Горшенина Федосья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Горшенинъ Иванъ

Мать ребёнка: Горшенина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1812

Сын: Горшенинъ Артемий

Мать ребёнка: Горшенина Федосья

Рождение ребёнка
22.04.1814

Сын: Горшенинъ Василей

Мать ребёнка: Горшенина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1815

Сын: Горшенинъ Федоръ

Мать ребёнка: Горшенина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Горшенинъ Тимофей

Мать ребёнка: Горшенина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Горшенина Федосья

Рождение ребёнка
22.06.1821

Дочь: Лешина Агрофена

Мать ребёнка: Горшенина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Горшенинъ Андрей

Мать ребёнка: Горшенина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.11.1860
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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