Горшенинъ Захаръ
Место рождения
Дата рождения01.09.1787
Дата смерти29.11.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1787
Отец: Горшенинъ Максимъ
Мать: Горшенина Прасковья
Бракосочетание
03.02.1807
Жена: Горшенина Федосья
Рождение ребёнка
05.12.1809
Сын: Горшенинъ Николай
Мать ребёнка: Горшенина Федосья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Горшенинъ Иванъ
Мать ребёнка: Горшенина Федосья
Рождение ребёнка
29.10.1812
Сын: Горшенинъ Артемий
Мать ребёнка: Горшенина Федосья
Рождение ребёнка
22.04.1814
Сын: Горшенинъ Василей
Мать ребёнка: Горшенина Федосья
Рождение ребёнка
12.06.1815
Сын: Горшенинъ Федоръ
Мать ребёнка: Горшенина Федосья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Горшенинъ Тимофей
Мать ребёнка: Горшенина Федосья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Горшенина Федосья
Рождение ребёнка
22.06.1821
Дочь: Лешина Агрофена
Мать ребёнка: Горшенина Федосья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Горшенинъ Андрей
Мать ребёнка: Горшенина Федосья
Смерть
29.11.1860