Горшенина (Калентьева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Гордеевъ Сидоръ
Рождение ребёнка
01.09.1787
Сын: Горшенинъ Захаръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Горшенинъ Якимъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Максимъ
Рождение ребёнка
23.04.1794
Дочь: Горшенина Александра
Отец ребёнка: Горшенинъ Максимъ
Рождение ребёнка
15.01.1799
Сын: Горшенинъ Петръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Максимъ
Бракосочетание
27.01.1874
Муж: Горшенинъ Максимъ