Горшенина (Калентьева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Калентьева) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Гордеевъ Сидоръ

Мать: Калентьева Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
01.09.1787

Сын: Горшенинъ Захаръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Горшенинъ Якимъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1794

Дочь: Горшенина Александра

Отец ребёнка: Горшенинъ Максимъ

Рождение ребёнка
15.01.1799

Сын: Горшенинъ Петръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1874

Муж: Горшенинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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