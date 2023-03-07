Лешина (Горшенина) Агрофена
Место рождения
Дата рождения22.06.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1821
Отец: Горшенинъ Захаръ
Мать: Горшенина Федосья
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Лешинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
04.09.1852
Дочь: Лешина Елизавѣта
Отец ребёнка: Лешинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
17.02.1855
Дочь: Лешина Мареміана
Отец ребёнка: Лешинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
06.07.1856
Сын: Лешинъ Петръ
Отец ребёнка: Лешинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лешинъ Григорій
Отец ребёнка: Лешинъ Алексѣй