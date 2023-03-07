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Лешина (Горшенина) Агрофена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.06.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1821

Отец: Горшенинъ Захаръ

Мать: Горшенина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Лешинъ Алексѣй

Рождение ребёнка
04.09.1852

Дочь: Лешина Елизавѣта

Отец ребёнка: Лешинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1855

Дочь: Лешина Мареміана

Отец ребёнка: Лешинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1856

Сын: Лешинъ Петръ

Отец ребёнка: Лешинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лешинъ Григорій

Отец ребёнка: Лешинъ Алексѣй

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