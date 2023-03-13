Лешинъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешинъ Григорій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лешинъ Алексѣй

Мать: Лешина Агрофена

Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Татіана

Мать ребёнка: Лешина Анна

Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
03.03.1880

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Лешина Анна

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1882

Сын: Лешинъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Лешина Анна

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1887

Дочь: Синклитикія

Мать ребёнка: Лешина Анна

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.05.1889

Сын: Лешинъ Сидоръ

Мать ребёнка: Лешина Анна

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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