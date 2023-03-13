Лешинъ Григорій
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лешинъ Алексѣй
Мать: Лешина Агрофена
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Татіана
Мать ребёнка: Лешина Анна
Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
03.03.1880
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Лешина Анна
Рождение ребёнка
26.03.1882
Сын: Лешинъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Лешина Анна
Рождение ребёнка
02.01.1887
Дочь: Синклитикія
Мать ребёнка: Лешина Анна
Рождение ребёнка
14.05.1889
Сын: Лешинъ Сидоръ
Мать ребёнка: Лешина Анна