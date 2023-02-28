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Потапий Никитин

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.12.1806

Дата смерти

13.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1806

Отец: Никита Игнатов

Мать: Агафия Данилова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1834

Сын: Митрофан Потапов

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1839

Сын: Гавриил Потапов

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дария Потапова

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

Рождение ребёнка
28.01.1845

Сын: Иоанн Потапов

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Демидово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1845

Дочь: Анна Потапова

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Демидово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1848

Дочь: Агрипина Потапова

Мать ребёнка: Ефимия Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Семёнова

Смерть
13.04.1879
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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