Потапий Никитин
Место рождения
Дата рождения08.12.1806
Дата смерти13.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1806
Отец: Никита Игнатов
Мать: Агафия Данилова
Рождение ребёнка
22.11.1834
Сын: Митрофан Потапов
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
Рождение ребёнка
10.07.1839
Сын: Гавриил Потапов
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дария Потапова
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
Рождение ребёнка
28.01.1845
Сын: Иоанн Потапов
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Демидово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1845
Дочь: Анна Потапова
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Демидово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1848
Дочь: Агрипина Потапова
Мать ребёнка: Ефимия Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Семёнова
Смерть
13.04.1879