Ефимия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти17.04.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1834
Сын: Митрофан Потапов
Отец ребёнка: Потапий Никитин
Рождение ребёнка
10.07.1839
Сын: Гавриил Потапов
Отец ребёнка: Потапий Никитин
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дария Потапова
Отец ребёнка: Потапий Никитин
Рождение ребёнка
28.01.1845
Сын: Иоанн Потапов
Отец ребёнка: Потапий Никитин
д.Демидово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1845
Дочь: Анна Потапова
Отец ребёнка: Потапий Никитин
д.Демидово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1848
Дочь: Агрипина Потапова
Отец ребёнка: Потапий Никитин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапий Никитин
Смерть
17.04.1852
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.