Ефимия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

17.04.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1834

Сын: Митрофан Потапов

Отец ребёнка: Потапий Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1839

Сын: Гавриил Потапов

Отец ребёнка: Потапий Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дария Потапова

Отец ребёнка: Потапий Никитин

Рождение ребёнка
28.01.1845

Сын: Иоанн Потапов

Отец ребёнка: Потапий Никитин

д.Демидово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1845

Дочь: Анна Потапова

Отец ребёнка: Потапий Никитин

д.Демидово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1848

Дочь: Агрипина Потапова

Отец ребёнка: Потапий Никитин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапий Никитин

Смерть
17.04.1852
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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