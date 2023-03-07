Горюнова Матрена
Место рождения
Дата рождения1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Леоновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Косарева Еѵѳросинія
Отец ребёнка: Горюновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Горюновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1843
Сын: Горюновъ Иванъ
Отец ребёнка: Горюновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Горюновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Горюновъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1852
Сын: Горюновъ Федоръ
Отец ребёнка: Горюновъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горюновъ Михаилъ