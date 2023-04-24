Леонова Пелагея Степанова
Место рождения
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Туленкова Агрофена
Отец ребёнка: Леоновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Леоновъ Иванъ
Отец ребёнка: Леоновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Горюнова Матрена
Отец ребёнка: Леоновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Леоновъ Макаръ
Отец ребёнка: Леоновъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леоновъ Федоръ