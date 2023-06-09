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Леоновъ Макаръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Леоновъ Федоръ

Мать: Леонова Пелагея Степанова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Леонова Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Леоновъ Ефимъ

Мать ребёнка: Леонова Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Леоновъ Парменъ

Мать ребёнка: Леонова Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1861

Дочь: Домника

Мать ребёнка: Леонова Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Василиса