Леоновъ Макаръ
Место рождения
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Леоновъ Федоръ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Леонова Василиса
Рождение ребёнка
1850
Сын: Леоновъ Ефимъ
Мать ребёнка: Леонова Василиса
Рождение ребёнка
1854
Сын: Леоновъ Парменъ
Мать ребёнка: Леонова Василиса
Рождение ребёнка
02.01.1861
Дочь: Домника
Мать ребёнка: Леонова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Василиса