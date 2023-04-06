Косарева (Горюнова) Еѵѳросинія
Место рождения
Дата рождения1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Горюновъ Михаилъ
Мать: Горюнова Матрена
Рождение ребёнка
1860
Сын: Косаревъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Косаревъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Косаревъ Їωаннъ
Отец ребёнка: Косаревъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Косаревъ Косма
Отец ребёнка: Косаревъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаревъ Василій
Отец ребёнка: Косаревъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаревъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Косаревъ Еѵѳимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косаревъ Еѵѳимъ