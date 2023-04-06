Косарева (Горюнова) Еѵѳросинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева (Горюнова) Еѵѳросинія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Горюновъ Михаилъ

Мать: Горюнова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Косаревъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Косаревъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Косаревъ Їωаннъ

Отец ребёнка: Косаревъ Еѵѳимъ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Косаревъ Косма

Отец ребёнка: Косаревъ Еѵѳимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаревъ Василій

Отец ребёнка: Косаревъ Еѵѳимъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаревъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Косаревъ Еѵѳимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косаревъ Еѵѳимъ

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