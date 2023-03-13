Косаревъ Ѳеодоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косаревъ Ѳеодоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косаревъ Еѵѳимъ

Мать: Косарева Еѵѳросинія

Рождение ребёнка
1883

Сын: Косаревъ Даміанъ

Мать ребёнка: Косарева Агафья Иванова

Рождение ребёнка
23.10.1892

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Косарева Агафья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Агафья Иванова

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