Косаревъ Ѳеодоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косаревъ Еѵѳимъ
Мать: Косарева Еѵѳросинія
Рождение ребёнка
1883
Сын: Косаревъ Даміанъ
Мать ребёнка: Косарева Агафья Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1892
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Косарева Агафья Иванова
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косарева Агафья Иванова