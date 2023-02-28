Павлов Фома Михеев
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти01.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кривов Михей Павлов
Мать: Дарья Понкратова
Рождение ребёнка
23.06.1878
Дочь: Ефросинья Фомина
Мать ребёнка: Павлова Екатерина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Иван Фомин
Мать ребёнка: Павлова Екатерина Антонова
Смерть
01.03.1881