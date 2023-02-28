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Павлов Фома Михеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

01.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кривов Михей Павлов

Мать: Дарья Понкратова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1878

Дочь: Ефросинья Фомина

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Антонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Екатерина Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Иван Фомин

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Антонова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.03.1881
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