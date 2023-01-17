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Кривов Михей Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Павел Данилов

Мать: 1-я жена

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кривов Прокофий Михеев

Мать ребёнка: Дарья Понкратова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кривов Потап Михеев

Мать ребёнка: Дарья Понкратова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Михеева

Мать ребёнка: Дарья Понкратова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Михеева

Мать ребёнка: Дарья Понкратова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Павлов Фома Михеев

Мать ребёнка: Дарья Понкратова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михеева

Мать ребёнка: Дарья Понкратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Понкратова

Смерть
1852
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