Кривов Михей Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Павел Данилов
Мать: 1-я жена
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Дарья Понкратова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кривов Потап Михеев
Мать ребёнка: Дарья Понкратова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Михеева
Мать ребёнка: Дарья Понкратова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Михеева
Мать ребёнка: Дарья Понкратова
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830
Сын: Павлов Фома Михеев
Мать ребёнка: Дарья Понкратова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михеева
Мать ребёнка: Дарья Понкратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Понкратова
Смерть
1852