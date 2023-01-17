Павлова Екатерина Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти23.09.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1878
Дочь: Ефросинья Фомина
Отец ребёнка: Павлов Фома Михеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Фома Михеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Иван Фомин
Отец ребёнка: Павлов Фома Михеев
Смерть
23.09.1909
Причина смерти: От старости