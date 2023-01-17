Павлова Екатерина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Екатерина Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

23.09.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1878

Дочь: Ефросинья Фомина

Отец ребёнка: Павлов Фома Михеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Фома Михеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Иван Фомин

Отец ребёнка: Павлов Фома Михеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
23.09.1909
Причина смерти: От старости
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