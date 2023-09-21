Марфа Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1830
Отец ребёнка: Муллин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Муллин Иван Иванович
Отец ребёнка: Муллин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Муллин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Муллин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Муллин Иван Кузьмич
Бракосочетание
1852
Муж: Муллин Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно