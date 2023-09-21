Марфа Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1830

Сын: Муллин Радион Иванович

Отец ребёнка: Муллин Иван Кузьмич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Муллин Иван Иванович

Отец ребёнка: Муллин Иван Кузьмич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Муллин Степан Иванович

Отец ребёнка: Муллин Иван Кузьмич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Муллин Андриян Иванович

Отец ребёнка: Муллин Иван Кузьмич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Муллин Мирон Иванович

Отец ребёнка: Муллин Иван Кузьмич

Бракосочетание
1852

Муж: Муллин Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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