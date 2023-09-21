Муллин Радион Иванович
Место рождения
Дата рождения?.09.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1830
Отец: Муллин Иван Кузьмич
Мать: Марфа Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Муллина Лукерья Радионовна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1857
Дочь: Муллина Елена Радионовна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно