Муллин Радион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуллин Радион Иванович

Муллин Радион Иванович

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.09.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1830

Отец: Муллин Иван Кузьмич

Мать: Марфа Терентьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Муллина Лукерья Радионовна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1857

Дочь: Муллина Елена Радионовна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.