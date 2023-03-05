Мелентий Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1746
Отец: Осип Иванов
Мать: Феодосия Назарова
РС-1782, страница 1372 Мелентей Осипов сын (по последней ревизии написаны были лета 27) 3 ревизия ~1761-15=1746 1782-34=1748
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Параскева Мелентьева
Мать ребёнка: Ненила Иванова
РС-1782, страница 1373 Парасковья 10=1772
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Мелентьев
Мать ребёнка: Ненила Иванова
РС-1782, страница 1373 Иван 6=1776
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненила Иванова
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно