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Мелентий Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Осип Иванов

Мать: Феодосия Назарова

РС-1782, страница 1372 Мелентей Осипов сын (по последней ревизии написаны были лета 27) 3 ревизия ~1761-15=1746 1782-34=1748
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Параскева Мелентьева

Мать ребёнка: Ненила Иванова

РС-1782, страница 1373 Парасковья 10=1772
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Мелентьев

Мать ребёнка: Ненила Иванова

РС-1782, страница 1373 Иван 6=1776
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Иванова

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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