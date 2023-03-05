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Параскева Мелентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Мелентий Осипов

Мать: Ненила Иванова

РС-1782, страница 1373 Парасковья 10=1772
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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