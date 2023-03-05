Параскева Мелентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Мелентий Осипов
Мать: Ненила Иванова
РС-1782, страница 1373 Парасковья 10=1772
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно