Феодосия Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
ИЕВСКОЕ бракосочетание КУЛИКИНО РС-1782, страница 1372 У него жена Федосья Назарова старинная той вотчины деревни Иевска (по последней ревизии написаны были лета 50) 3 ревизия ~1761-50=1711 Умре 1769
Рождение ребёнка
1738
Сын: Иван Осипов
Отец ребёнка: Осип Иванов
РС-1782, страница 1372 Иван сын (по последней ревизии написаны были лета 51) 3 ревизия ~1761-23=1738 1782-42=1740
Рождение ребёнка
1742
Сын: Михаил Осипов
Отец ребёнка: Осип Иванов
РС-1782, страница 1373 Михаило сын Осипов (по последней ревизии написаны были лета 19) 3 ревизия ~1761-19=1742 1782-38=1742
Рождение ребёнка
1746
Сын: Мелентий Осипов
Отец ребёнка: Осип Иванов
РС-1782, страница 1372 Мелентей Осипов сын (по последней ревизии написаны были лета 27) 3 ревизия ~1761-15=1746 1782-34=1748
Рождение ребёнка
1761
Сын: Евдокия Осипова
Отец ребёнка: Осип Иванов
РС-1782, страница 1373 У него же Осипова дочь Авдотья (по последней ревизии написаны были лета полугоду) 3 ревизия ~1761-полугоду=1761 Умре 1764
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Осипова
Отец ребёнка: Осип Иванов
РС-1782, страница 1373 Авдотья выдана в замужество той же вотчины деревни Новикова 8=1774
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Осипова
Отец ребёнка: Осип Иванов
РС-1782, страница 1373 Авдотья же 4=1778 Выдана в замужество той же вотчины деревни Кладова за крестьянина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Иванов
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1769
РС-1782, страница 1372 У него жена Федосья Назарова старинная той вотчины деревни Иевска (по последней ревизии написаны были лета 50) 3 ревизия ~1761-50=1711 Умре 1769