Феодосия Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

ИЕВСКОЕ бракосочетание КУЛИКИНО РС-1782, страница 1372 У него жена Федосья Назарова старинная той вотчины деревни Иевска (по последней ревизии написаны были лета 50) 3 ревизия ~1761-50=1711 Умре 1769
Рождение ребёнка
1738

Сын: Иван Осипов

Отец ребёнка: Осип Иванов

РС-1782, страница 1372 Иван сын (по последней ревизии написаны были лета 51) 3 ревизия ~1761-23=1738 1782-42=1740
Рождение ребёнка
1742

Сын: Михаил Осипов

Отец ребёнка: Осип Иванов

РС-1782, страница 1373 Михаило сын Осипов (по последней ревизии написаны были лета 19) 3 ревизия ~1761-19=1742 1782-38=1742
Рождение ребёнка
1746

Сын: Мелентий Осипов

Отец ребёнка: Осип Иванов

РС-1782, страница 1372 Мелентей Осипов сын (по последней ревизии написаны были лета 27) 3 ревизия ~1761-15=1746 1782-34=1748
Рождение ребёнка
1761

Сын: Евдокия Осипова

Отец ребёнка: Осип Иванов

РС-1782, страница 1373 У него же Осипова дочь Авдотья (по последней ревизии написаны были лета полугоду) 3 ревизия ~1761-полугоду=1761 Умре 1764
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Осипова

Отец ребёнка: Осип Иванов

РС-1782, страница 1373 Авдотья выдана в замужество той же вотчины деревни Новикова 8=1774
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Осипова

Отец ребёнка: Осип Иванов

РС-1782, страница 1373 Авдотья же 4=1778 Выдана в замужество той же вотчины деревни Кладова за крестьянина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Иванов

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1769
РС-1782, страница 1372 У него жена Федосья Назарова старинная той вотчины деревни Иевска (по последней ревизии написаны были лета 50) 3 ревизия ~1761-50=1711 Умре 1769
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