Евдокия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1710 г.р.

Мать

1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Осип Иванов

Мать: Феодосия Назарова

РС-1782, страница 1373 Авдотья выдана в замужество той же вотчины деревни Новикова 8=1774
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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