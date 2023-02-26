Мелания Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Кодратова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1772 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Кодратий Стефанов

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1806

Муж: Варфоломей Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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