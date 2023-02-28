Лубшева (Вандышева) Ксения Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубшева (Вандышева) Ксения Прокофьевна

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Место рождения

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

17.01.1904

Дата смерти

31.01.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
21.10.1922

Муж: Лубшев Иван Осипович

Рождение ребёнка
17.07.1927

Сын: Лубшев Александр Иванович

Отец ребёнка: Лубшев Иван Осипович

Покровка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
31.01.1983
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