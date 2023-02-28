Лубшева (Вандышева) Ксения Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1904
Дата смерти31.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1922
Муж: Лубшев Иван Осипович
Рождение ребёнка
17.07.1927
Сын: Лубшев Александр Иванович
Отец ребёнка: Лубшев Иван Осипович
Покровка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
31.01.1983