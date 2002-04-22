Лубшев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения17.07.1927
Дата смерти22.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1927
Отец: Лубшев Иван Осипович
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.04.2002
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь