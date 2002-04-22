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Лубшев Александр Иванович

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Место рождения

Покровка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

17.07.1927

Дата смерти

22.04.2002

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1927

Отец: Лубшев Иван Осипович

Мать: Лубшева Ксения Прокофьевна

Покровка, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.04.2002
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
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