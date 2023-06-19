Хвостикова Анастасия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1869 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1871 ст.
Дочь: Краснолуцкая Матрёна Пётровна
Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.
Дочь: Хвостикова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
08.01.1883
Дочь: Хвостикова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
24.03.1885
Дочь: Хвостикова Мария Петровна
Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
30.10.1887 ст.
Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
22.10.1890 ст.
Дочь: Шевцова Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно