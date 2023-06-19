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Хвостикова Анастасия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1869 ст.

Муж: Хвостиков Пётр Терентьевич

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1871 ст.

Дочь: Краснолуцкая Матрёна Пётровна

Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.08.1881 ст.

Дочь: Хвостикова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1883

Дочь: Хвостикова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
24.03.1885

Дочь: Хвостикова Мария Петровна

Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
30.10.1887 ст.

Сын: Хвостиков Иван Петрович

Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1890 ст.

Дочь: Шевцова Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Хвостиков Пётр Терентьевич

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно