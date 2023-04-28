Хвостиков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения30.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1887 ст.
Бракосочетание
09.11.1905 ст.
Рождение ребёнка
19.07.1907
Дочь: Хвостикова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.08.1908
Дочь: Хвостикова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1911
Сын: Георгий Иванович Хвостиков
Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.10.1912
Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.08.1914
Дочь: Хвостикова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1916
Дочь: Хвостикова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна
Смерть
Неизвестно