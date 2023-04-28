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Хвостиков Иван Петрович

Место рождения

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1887 ст.

Отец: Хвостиков Пётр Терентьевич

Мать: Хвостикова Анастасия Стефановна

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1905 ст.

Жена: Хвостикова Мариамна Алексеевна

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1907

Дочь: Хвостикова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна

Рождение ребёнка
14.08.1908

Дочь: Хвостикова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Георгий Иванович Хвостиков

Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Хвостиков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.08.1914

Дочь: Хвостикова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.11.1916

Дочь: Хвостикова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Хвостикова Мариамна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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