Анна Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руковишников Евстафий Семенович

Рождение ребёнка
20.12.1899

Дочь: Рукавишникова Анастасия Евстафьевна

Отец ребёнка: Руковишников Евстафий Семенович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1904

Сын: Руковишников Василий Евстафьевич

Отец ребёнка: Руковишников Евстафий Семенович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1905

Дочь: Рукавишникова Вера Евстафьевна

Отец ребёнка: Руковишников Евстафий Семенович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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