Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1899
Дочь: Рукавишникова Анастасия Евстафьевна
Отец ребёнка: Руковишников Евстафий Семенович
Рождение ребёнка
23.01.1904
Сын: Руковишников Василий Евстафьевич
Отец ребёнка: Руковишников Евстафий Семенович
Рождение ребёнка
09.09.1905
Дочь: Рукавишникова Вера Евстафьевна
Отец ребёнка: Руковишников Евстафий Семенович
Смерть
Неизвестно