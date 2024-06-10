Руковишников Евстафий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руковишников Семён Михайлович
Мать: Зоя Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.12.1899
Дочь: Рукавишникова Анастасия Евстафьевна
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.01.1904
Сын: Руковишников Василий Евстафьевич
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.09.1905
Дочь: Рукавишникова Вера Евстафьевна
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно