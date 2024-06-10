Руковишников Евстафий Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Руковишников Евстафий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руковишников Семён Михайлович

Мать: Зоя Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
20.12.1899

Дочь: Рукавишникова Анастасия Евстафьевна

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1904

Сын: Руковишников Василий Евстафьевич

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1905

Дочь: Рукавишникова Вера Евстафьевна

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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