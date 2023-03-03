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Голицын Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голицын Александр Александрович

Мать: Голицына Ольга Михайловна

Бракосочетание
09.05.1946

Жена: Голицына Юлия Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1947

Дочь: Шахчелдян Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Юлия Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1952

Дочь: Голицына Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Голицына Юлия Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
30.12.1991
г. Париж, иль-де-Франс, Французская республика
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