Голицын Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.12.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.05.1946
Жена: Голицына Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1947
Дочь: Шахчелдян Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1952
Дочь: Голицына Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Голицына Юлия Ивановна
Смерть
30.12.1991
г. Париж, иль-де-Франс, Французская республика