Голицын Николай Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицын Николай Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 30.12.1991, г. Париж, иль-де-Франс, Французская республика

Отец
Голицын Александр Александрович23.06.1882 г.р.
Мать
Голицына (Севастьянова) Ольга МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Голицына (Успенская) Юлия Ивановна?.05.1922 г.р.
Дети
Шахчелдян (Голицына) Ольга Николаевна10.06.1947 г.р.
Голицына Татьяна Николаевна01.03.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голицын Александр Александрович

Мать: Голицына (Севастьянова) Ольга Михайловна

Бракосочетание
09.05.1946

Жена: Голицына (Успенская) Юлия Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Рождение ребёнка
10.06.1947

Дочь: Шахчелдян (Голицына) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Голицына (Успенская) Юлия Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Рождение ребёнка
01.03.1952

Дочь: Голицына Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Голицына (Успенская) Юлия Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Смерть
30.12.1991
г. Париж, иль-де-Франс, Французская республика

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