Голицын Николай Александрович
мужской, родился Неизвестно
умер 30.12.1991, г. Париж, иль-де-Франс, Французская республика
ОтецГолицын Александр Александрович23.06.1882 г.р.
МатьГолицына (Севастьянова) Ольга МихайловнаНеизвестно г.р.
Супруги
Голицына (Успенская) Юлия Ивановна?.05.1922 г.р.
Дети
Шахчелдян (Голицына) Ольга Николаевна10.06.1947 г.р.
Голицына Татьяна Николаевна01.03.1952 г.р.
- СобытияСобытия
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.05.1946
Рождение ребёнка
10.06.1947
Дочь: Шахчелдян (Голицына) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Голицына (Успенская) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1952
Дочь: Голицына Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Голицына (Успенская) Юлия Ивановна
Смерть
30.12.1991
г. Париж, иль-де-Франс, Французская республика