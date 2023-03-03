Голицына (Севастьянова) Ольга Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицына (Севастьянова) Ольга Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 17.09.1933, Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Супруги
Голицын Александр Александрович23.06.1882 г.р.
Дети
Логинова (Голицына) Елена Александровна26.10.1920 г.р.
Голицын Николай АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голицын Николай Александрович

Отец ребёнка: Голицын Александр Александрович

Бракосочетание
14.06.1917

Муж: Голицын Александр Александрович

Киев, Украинская ССР, СССР

Рождение ребёнка
26.10.1920

Дочь: Логинова (Голицына) Елена Александровна

Отец ребёнка: Голицын Александр Александрович

г. Баку, Бакинская губерния, Российская империя

Смерть
17.09.1933
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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