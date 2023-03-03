Голицына (Севастьянова) Ольга Михайловна
женский, родилась Неизвестно
умерла 17.09.1933, Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Супруги
Голицын Александр Александрович23.06.1882 г.р.
Дети
Логинова (Голицына) Елена Александровна26.10.1920 г.р.
Голицын Николай АлександровичНеизвестно г.р.
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голицын Николай Александрович
Отец ребёнка: Голицын Александр Александрович
Бракосочетание
14.06.1917
Киев, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
26.10.1920
Дочь: Логинова (Голицына) Елена Александровна
Отец ребёнка: Голицын Александр Александрович
г. Баку, Бакинская губерния, Российская империя
Смерть
17.09.1933
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область