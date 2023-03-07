Голицына (Успенская) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1946
Рождение ребёнка
10.06.1947
Дочь: Шахчелдян Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Александрович
Рождение ребёнка
01.03.1952
Дочь: Голицына Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Голицын Николай Александрович
Смерть
Неизвестно