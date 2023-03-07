Голицына (Успенская) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Успенская) Юлия Ивановна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

?.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
09.05.1946

Муж: Голицын Николай Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1947

Дочь: Шахчелдян Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1952

Дочь: Голицына Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Голицын Николай Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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