Инна Саломон Абрамович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти27.08.1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Инна Абрахам Симонович
Мать: Инна Ева Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1724 и 1776
Мать ребёнка: Инна (Мондонен) Катарина Иосифовна
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1781
Мать ребёнка: Инна (Мондонен) Катарина Иосифовна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Вайникка (Инна) Мария Саломоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1764
Мать ребёнка: Инна (Мондонен) Катарина Иосифовна
Смерть
27.08.1783