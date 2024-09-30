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Инна Саломон Абрамович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

27.08.1783

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Инна Абрахам Симонович

Мать: Инна Ева Георгиевна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инна (Мондонен) Катарина Иосифовна

Рождение ребёнка
Между 1724 и 1776

Сын: Инна Иван Саломонович

Мать ребёнка: Инна (Мондонен) Катарина Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1781

Сын: Инна Адам Саломонович

Мать ребёнка: Инна (Мондонен) Катарина Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Вайникка (Инна) Мария Саломоновна

Мать ребёнка: не указана

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.04.1764

Сын: Инна Петр Саломонович

Мать ребёнка: Инна (Мондонен) Катарина Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
27.08.1783
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

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