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Инна Иван Саломонович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Между 1724 и 1776

Дата смерти

Между 1796 и 1810

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1724 и 1776

Отец: Инна Саломон Абрамович

Мать: Инна Екатерина

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.06.1782

Сын: Инна Петр Иванович

Мать ребёнка: Инна Ева Абрамовна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Инна Абрам Иванович

Мать ребёнка: Инна Ева Абрамовна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Инна Томас Иванович

Мать ребёнка: Инна Ева Абрамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.05.1797

Сын: Инна Адам Иванович

Мать ребёнка: Инна Ева Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инна Ева Абрамовна

Смерть
Между 1796 и 1810
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