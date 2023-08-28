Инна Ева Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнна Ева Георгиевна

Инна Ева Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

?.07.1765

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Георг

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Инна Саломон Абрамович

Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Макконен Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инна Абрам Абрамович

Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инна Симон Абрамович

Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инна Габриель Абрамович

Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инна Андрей Абрамович

Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инна Абрахам Симонович

Смерть
?.07.1765
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close