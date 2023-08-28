Инна Ева Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смерти?.07.1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Георг
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Макконен Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Инна Абрам Абрамович
Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Инна Симон Абрамович
Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Инна Абрахам Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1765