Дойкин Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкин Семен Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1888

Отец: Дойкин Степан Ильин

Мать: Елена Сергеевна

Бракосочетание
10.?.1906

Жена: Наталья Алимпиевна

Рождение ребёнка
20.10.1907

Сын: Дойкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Наталья Алимпиевна

Рождение ребёнка
29.12.1910

Дочь: Анисия Семеновна

Мать ребёнка: Наталья Алимпиевна

Рождение ребёнка
17.08.1914

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Наталья Алимпиевна

Рождение ребёнка
14.08.1917

Сын: Дойкин (туркмения) Андрей Семенович

Мать ребёнка: Наталья Алимпиевна

Смерть
Неизвестно
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