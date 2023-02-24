Дойкин Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1888
Отец: Дойкин Степан Ильин
Мать: Елена Сергеевна
Бракосочетание
10.?.1906
Жена: Наталья Алимпиевна
Рождение ребёнка
20.10.1907
Мать ребёнка: Наталья Алимпиевна
Рождение ребёнка
29.12.1910
Дочь: Анисия Семеновна
Мать ребёнка: Наталья Алимпиевна
Рождение ребёнка
17.08.1914
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Наталья Алимпиевна
Рождение ребёнка
14.08.1917
Сын: Дойкин (туркмения) Андрей Семенович
Мать ребёнка: Наталья Алимпиевна
Смерть
Неизвестно