Дойкина Елена Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкина Елена Сергеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Дойкин Степан Ильин28.12.1854 г.р.
Дети
Дойкин Кузьма Степанович02.11.1878 г.р.
(Дойкина) Ирина Степановна04.04.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойкин Степан Ильин

Рождение ребёнка
02.11.1878

Сын: Дойкин Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.04.1880

Дочь: (Дойкина) Ирина Степановна

Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.08.1882

Дочь: (Дойкина) Васса Степановна

Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин

Рождение ребёнка
12.05.1884

Сын: Дойкин Петр Степанович

Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин

Рождение ребёнка
06.04.1886

Дочь: (Дойкина) Агапия Степановна

Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин

Рождение ребёнка
01.09.1888

Сын: Дойкин Семен Степанович

Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин

Рождение ребёнка
26.04.1891

Дочь: (Дойкина) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин

Рождение ребёнка
20.04.1898

Сын: Дойкин Зав. Школой В 1931 Егор Уч. Вов Егор/ Георгий Степанович

Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин

Смерть
Неизвестно

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