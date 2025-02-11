Дойкина Елена Сергеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Дойкин Степан Ильин28.12.1854 г.р.
Дети
Дойкин Кузьма Степанович02.11.1878 г.р.
(Дойкина) Ирина Степановна04.04.1880 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дойкин Степан Ильин
Рождение ребёнка
02.11.1878
Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1880
Дочь: (Дойкина) Ирина Степановна
Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1882
Дочь: (Дойкина) Васса Степановна
Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин
Рождение ребёнка
12.05.1884
Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин
Рождение ребёнка
06.04.1886
Дочь: (Дойкина) Агапия Степановна
Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин
Рождение ребёнка
01.09.1888
Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин
Рождение ребёнка
26.04.1891
Дочь: (Дойкина) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин
Рождение ребёнка
20.04.1898
Сын: Дойкин Зав. Школой В 1931 Егор Уч. Вов Егор/ Георгий Степанович
Отец ребёнка: Дойкин Степан Ильин
Смерть
Неизвестно