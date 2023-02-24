(Гордеева) Наталья Алимпиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 13.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.08.1883
Отец: Гордеев Алипий Семенович
Мать: Васса Александровна
Бракосочетание
10.?.1906
Рождение ребёнка
20.10.1907
Отец ребёнка: Дойкин Семен Степанович
Рождение ребёнка
29.12.1910
Дочь: Анисия Семеновна
Отец ребёнка: Дойкин Семен Степанович
Рождение ребёнка
17.08.1914
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Дойкин Семен Степанович
Рождение ребёнка
14.08.1917
Сын: Дойкин (туркмения) Андрей Семенович
Отец ребёнка: Дойкин Семен Степанович
Смерть
Неизвестно