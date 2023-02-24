(Гордеева) Наталья Алимпиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гордеева) Наталья Алимпиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 13.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.08.1883

Отец: Гордеев Алипий Семенович

Мать: Васса Александровна

Бракосочетание
10.?.1906

Муж: Дойкин Семен Степанович

Рождение ребёнка
20.10.1907

Сын: Дойкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Дойкин Семен Степанович

Рождение ребёнка
29.12.1910

Дочь: Анисия Семеновна

Отец ребёнка: Дойкин Семен Степанович

Рождение ребёнка
17.08.1914

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Дойкин Семен Степанович

Рождение ребёнка
14.08.1917

Сын: Дойкин (туркмения) Андрей Семенович

Отец ребёнка: Дойкин Семен Степанович

Смерть
Неизвестно
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