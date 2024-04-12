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Мякишков Семен Иванов

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

01.09.1782 ст.

Дата смерти

1827 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1782 ст.

Отец: Мякишков Иван Федоров

Мать: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Мякишков Иван Семенов

Мать ребёнка: Мякишкова Анна Степанова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Мякишков Василий Семенов

Мать ребёнка: Мякишкова Анна Степанова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Мякишков Козьма Семенов

Мать ребёнка: Мякишкова Анна Степанова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Александра Семенова

Мать ребёнка: Мякишкова Анна Степанова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Мякишков Андрей Семенов

Мать ребёнка: Мякишкова Анна Степанова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Сверчкова Параскева Семенова

Мать ребёнка: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякишкова Анна Степанова

Смерть
1827 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
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