Мякишков Семен Иванов
Место рождения
Дата рождения01.09.1782 ст.
Дата смерти1827 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1782 ст.
Отец: Мякишков Иван Федоров
Рождение ребёнка
1816 ст.
Мать ребёнка: Мякишкова Анна Степанова
Рождение ребёнка
1818 ст.
Мать ребёнка: Мякишкова Анна Степанова
Рождение ребёнка
1820 ст.
Мать ребёнка: Мякишкова Анна Степанова
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Александра Семенова
Мать ребёнка: Мякишкова Анна Степанова
Рождение ребёнка
1825 ст.
Мать ребёнка: Мякишкова Анна Степанова
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Сверчкова Параскева Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мякишкова Анна Степанова
Смерть
1827 ст.