Захаров Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти21.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Курмачева Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Серафима Филипповна
Арест
15.01.1938
Был арестован дома, вечером. После ареста - объявлен "без права переписки", сидел г. Екатеринбург, ул. Ленина 17
Осуждение
03.03.1938
Реабилитация осужденного
1956
реабилитирован из "врага народа"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябочкина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Серафима Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1938
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Расстрелен