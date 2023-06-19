Захаров Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Алексей Александрович

Захаров Алексей Александрович

avatar

Место рождения

Шипицина, Камышловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

21.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Шипицина, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Курмачева Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Серафима Филипповна

Арест
15.01.1938
Был арестован дома, вечером. После ареста - объявлен "без права переписки", сидел г. Екатеринбург, ул. Ленина 17
Осуждение
03.03.1938
Реабилитация осужденного
1956
реабилитирован из "врага народа"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябочкина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Серафима Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Серафима Филипповна

Смерть
21.03.1938
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Расстрелен