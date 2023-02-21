Захарова (Шипицина) Серафима Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Шипицина) Серафима Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипицин Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Курмачева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябочкина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Алексей Александрович

Смерть
1929
Убита (?)
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