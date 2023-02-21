Захарова (Шипицина) Серафима Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипицин Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Курмачева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябочкина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929
Убита (?)