Трубецкая (Бутенева) Мария Константиновна
женский, родилась 23.02.1881
умерла 30.10.1943, Clamart
МатьБутенева (Ильина) Вера Васильевна12.11.1853 г.р.
Отецграф Хрептович-Бутенев (Бутенев) Константин Аполлинарьевич09.09.1848 г.р.
Супруги
Трубецкой Григорий Николаевич1873 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1881
Отец: граф Хрептович-Бутенев (Бутенев) Константин Аполлинарьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1943
Clamart