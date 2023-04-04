Трубецкая (Бутенева) Мария Константиновна 23.02.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трубецкая (Бутенева) Мария Константиновна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 23.02.1881

умерла 30.10.1943, Clamart

Мать
Бутенева (Ильина) Вера Васильевна12.11.1853 г.р.
Отец
граф Хрептович-Бутенев (Бутенев) Константин Аполлинарьевич09.09.1848 г.р.
Супруги
Трубецкой Григорий Николаевич1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1881

Отец: граф Хрептович-Бутенев (Бутенев) Константин Аполлинарьевич

Мать: Бутенева (Ильина) Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Григорий Николаевич

Смерть
30.10.1943
Clamart

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