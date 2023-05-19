Бутенева (Ильина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенева (Ильина) Вера Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.11.1853

Дата смерти

15.09.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1853

Отец: Ильин Василий Васильевич

Мать: Ильина Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.07.1877

Муж: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Вера Васильевна Бутенева (Ильина)
Рождение ребёнка
15.05.1878

Дочь: Ону Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.04.1879

Сын: Хрептович-Бутенев Аполлинарий Константинович

Отец ребёнка: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
23.02.1881

Дочь: Трубецкая Мария Константиновна

Отец ребёнка: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич

Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич

Витебск, Витебская область
Смерть
15.09.1887
Москва, город федерального значения Москва