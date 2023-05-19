Бутенева (Ильина) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1853
Дата смерти15.09.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1853
Бракосочетание
17.07.1877
Супруг(-а): Вера Васильевна Бутенева (Ильина)
Рождение ребёнка
15.05.1878
Дочь: Ону Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич
Рождение ребёнка
30.04.1879
Сын: Хрептович-Бутенев Аполлинарий Константинович
Отец ребёнка: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич
Рождение ребёнка
23.02.1881
Рождение ребёнка
01.11.1884
Дочь: Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Граф Хрептович-Бутенев (бутенев) Константин Аполлинарьевич
Смерть
15.09.1887