Иванова Еннафа (Енафья) Степановна
Место рожденияд.Макарова Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1884 ст.
Отец: Иванов Стефан (Степан) Иоаннович (Иванович)
Мать: не указана
д.Макарова Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
08.02.1908
д.Кочеремова Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Николаю Елпидифоровичу на момент свадьбы было 29 лет.
Рождение ребёнка
31.12.1908
Сын: Войников Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Войников Николай Елпидифорович (Епифорович)
Рождение ребёнка
31.12.1908
Сын: Войников Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Войников Николай Епифорович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Войникова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Войников Николай Епифорович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Войникова Анна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1927
Сын: Войников Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Войников Николай Епифорович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Войникова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Войников Николай Епифорович
Смерть
Неизвестно