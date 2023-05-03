Иванова Еннафа (Енафья) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Еннафа (Енафья) Степановна

Место рождения

д.Макарова Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: Иванов Стефан (Степан) Иоаннович (Иванович)

Мать: не указана

д.Макарова Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Бракосочетание
08.02.1908

Муж: Войников Николай Епифорович

д.Кочеремова Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Николаю Елпидифоровичу на момент свадьбы было 29 лет.
Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Войников Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Войников Николай Елпидифорович (Епифорович)

Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Войников Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Войников Николай Епифорович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Войникова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Войников Николай Епифорович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Войникова Анна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1927

Сын: Войников Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Войников Николай Епифорович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Войникова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Войников Николай Епифорович

Смерть
Неизвестно