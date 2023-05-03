Войников Николай Елпидифорович (Епифорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войников Николай Елпидифорович (Епифорович)

Место рождения

д. Кочеремово Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Мать: Смирнова Зиновия Осиповна

д. Кочеремово Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Войников Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Еннафа (Енафья) Степановна

Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.

Сын: Войников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Еннафа (Енафья) Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еннафа (Енафья) Степановна

Смерть
После 1939
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