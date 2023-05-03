Войников Николай Елпидифорович (Епифорович)
Место рожденияд. Кочеремово Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
д. Кочеремово Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
31.12.1908
Сын: Войников Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Еннафа (Енафья) Степановна
Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.
Сын: Войников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Еннафа (Енафья) Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1939