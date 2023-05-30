Смирнова Зиновия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.05.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Войникова Параскева Елпидифоровна
Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич
Сын: Войников Василий Елпидифорович
Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич
Сын: Войников Иоанн (Иван) Елпидифорович
Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич
Сын: Войников Иоанн (Иван) Елпидифорович
Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич
Сын: Войников Дмитрий Елпидифорович
Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич
Сын: Войников Михаил Елпидифорович
Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич
Сын: Войников Александр Елпидифорович
Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич