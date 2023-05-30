Смирнова Зиновия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Зиновия Осиповна

Смирнова Зиновия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.05.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Рождение ребёнка
03.10.1872 ст.

Дочь: Войникова Параскева Елпидифоровна

Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Войников Василий Елпидифорович

Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Войников Николай Елпидифорович (Епифорович)

Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Рождение ребёнка
07.05.1880 ст.

Сын: Войников Иоанн (Иван) Елпидифорович

Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Рождение ребёнка
27.03.1882 ст.

Сын: Войников Иоанн (Иван) Елпидифорович

Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Рождение ребёнка
17.10.1883

Сын: Войников Дмитрий Елпидифорович

Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Рождение ребёнка
1884 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Войников Михаил Елпидифорович

Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Рождение ребёнка
20.08.1898 ст.

Сын: Войников Александр Елпидифорович

Отец ребёнка: Войников Елпидифор (Епифор) Андреевич

Смерть
01.05.1918

Мы используем куки для улучшения работы сайта.