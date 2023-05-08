Войников Николай Епифорович
Место рожденияд.Кочеремово Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кочеремово Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
31.12.1908
Сын: Войников Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Войникова Енафья Степановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Войникова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Войникова Енафья Степановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Войников Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Войникова Енафья Степановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Войникова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Войникова Енафья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно