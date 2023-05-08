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Войников Николай Епифорович

Место рождения

д.Кочеремово Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кочеремово Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Войников Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Войникова Енафья Степановна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Войникова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Войникова Енафья Степановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Войников Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Войникова Енафья Степановна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Войникова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Войникова Енафья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войникова Енафья Степановна

Смерть
Неизвестно
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